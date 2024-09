Inscrições terminam amanhã (20) - Divulgação

Publicado 19/09/2024 16:23

As inscrições para o processo seletivo que oferece bolsas de ensino no Programa de Capacitação de Profissionais do Centro de Atendimento Especializado às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) terminam amanhã (20).

O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Paty do Alferes em parceria com a Funrio e tem como objetivo capacitar profissionais para atuar com pessoas diagnosticadas com TEA.



Profissionais da área da saúde e educação que desejam se qualificar para esse importante trabalho podem se inscrever até o dia 20 de setembro de 2024. As bolsas variam de R$2.500 a R$6.000, proporcionando uma excelente oportunidade para desenvolvimento profissional com reconhecimento financeiro.



Áreas com vagas disponíveis:

Médico

Nutricionista

Agente Educacional

Psicólogo

Assistente Social

Psicomotricista

Psicopedagogo

Terapeuta Educacional

Professor Educacional Especial

Fonoaudiólogo



O Centro de Atendimento Especializado às Pessoas com TEA será criado com o propósito de oferecer suporte especializado e multidisciplinar a pessoas com Transtorno do Espectro Autista, além de promover o desenvolvimento de profissionais capacitados para lidar com as especificidades desses atendimentos.

"Este é um passo importante para garantirmos atendimento de qualidade e humanizado às pessoas com TEA em nossa região. A capacitação de profissionais é fundamental para oferecer o suporte necessário às famílias e promover a inclusão e o desenvolvimento dessas crianças e jovens," afirma o Prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes.



As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 20 de setembro de 2024. Profissionais interessados podem buscar mais informações e inscrever-se diretamente no site www.patydoalferes.rj.gov.br ou https://concursos.funrio.org/.