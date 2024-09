Inauguração aconteceu na última sexta (20) - Divulgação

Publicado 24/09/2024 16:01

Na última sexta (20), o prefeito Juninho Bernardes inaugurou a reforma e ampliação da quadra esportiva da Maravilha, uma estrutura completa para a prática de esportes e o lazer de toda comunidade, com aproximadamente 1.357,75m². Na cerimônia, também estiveram presentes os secretários de Esporte e Lazer, João Tavares; de Planejando, Gilvacir Draia; e de Educação, David de Mello, além de outros representantes do governo e alunos da Escola Municipal Gioconda Bernardes, localizada naquele bairro.



Até a sua conclusão, a obra passou por uma série de percalços, que incluem um episódio de vandalismo e a troca da empresa que ganhou a primeira licitação. Diante dos fatos, a Prefeitura realizou outro certame e investiu R$ 537.128,48 de recursos próprios para fazer os acabamentos. “Essa foi uma das nossas obras mais desafiadoras, mas apesar de todos os problemas, não hesitamos nem um minuto em reunir todos os nossos esforços para entregar uma obra digna para a comunidade. Agradeço a toda a nossa equipe que trabalhou incansavelmente neste projeto. Estamos com a sensação de dever cumprido! Investir no esporte e no lazer é investir no futuro e na qualidade de vida de todos, especialmente das nossas crianças e adolescentes”, declarou o prefeito.



O secretário de Esporte e Lazer também não escondeu a alegria em entregar a obra, pelo fato de já ter trabalhado no local por cinco anos. “Estou muito feliz em ver essa quadra de um jeito diferente! Obrigado à Secretaria de Planejamento pelo empenho e ao prefeito Juninho pelo seu compromisso com o esporte no nosso município. Crianças, façam bom proveito e cuidem bem deste espaço que é seu!”, ressaltou João Tavares.



Em breve

A reforma e ampliação da quadra da Maravilha envolveram a construção de arquibancada e instalação de alambrado, reparo e pintura do telhado, pintura externa e do piso da quadra, além da construção de banheiros com acessibilidade, uma cozinha e depósito para materiais esportivos.



Ainda em 2024, os moradores da Capivara e de Arcozelo serão beneficiados com novos equipamentos esportivos. Na Capivara, está sendo construída uma quadra coberta com arquibancada, ao lado da escola do bairro. Em Arcozelo, os moradores terão acesso a um moderno complexo esportivo semelhante ao da Granja Califórnia, incluindo quadras de grama sintética e de areia, parquinho infantil, quiosques e banheiros.



As ações voltadas para o esporte refletem o compromisso da administração do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista com a pasta. Nos últimos anos, além das reformas, ampliações e construções de áreas esportivas, o governo aumentou em mais de 300% o número de vagas nas escolinhas esportivas promovidas pela Prefeitura.