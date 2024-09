Rafael Dentista e seu candidato a vice, Rominho - Divulgação

Publicado 23/09/2024 16:48

Na última quinta-feira (19), o Ministério Público Eleitoral (MPE) e a Justiça Eleitoral decidiram pela improcedência da representação contra Rafael Dentista após analisar as provas apresentadas pela defesa do candidato a prefeito de Paty do Alferes.



Após a análise das provas audiovisuais anexadas aos autos, o Ministério Público concluiu que Rafael não esteve presente na inauguração oficial do Casario. A juíza eleitoral chegou à mesma conclusão diante das evidências que apontaram que o candidato apenas compareceu ao local após a inauguração, sem qualquer envolvimento com a cerimônia oficial, campanha ou pedido de votos. Dessa forma, o MPE considerou que a presença discreta de Rafael não comprometia a igualdade no pleito.



A decisão está em conformidade com jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que afasta a cassação quando a presença de um candidato em inauguração de obra pública ocorre sem participação ativa na solenidade.



Rafael Dentista, em agradecimento, declarou: "Quero agradecer a Deus, pois sem Ele nada disso seria possível. Agradeço também a todos que estiveram ao meu lado, acreditando na minha honestidade e integridade. A verdade prevaleceu e, com fé e coragem, seguimos firmes, trabalhando por uma Paty do Alferes melhor para todos. Esse apoio foi fundamental, e continuamos juntos nessa caminhada".



O candiato concluiu: "Apesar dos ataques e das fake news que tentaram desviar o foco do nosso trabalho, mostramos com provas que a verdade está do nosso lado. Ao contrário da oposição, que se baseia em ataques, seguimos com propostas concretas e reais para melhorar a vida da nossa população. Vamos continuar nossa caminhada com transparência e dedicação ao futuro de Paty".