Inauguração foi realizada ontem (30) - Divulgação

Inauguração foi realizada ontem (30)Divulgação

Publicado 01/10/2024 15:40

Ontem (30), o prefeito Juninho Bernardes inaugurou mais uma importante obra em Paty do Alferes: a Escola João Abreu, no bairro Granja Califórnia. A cerimônia de inauguração contou com a presença do secretário de Educação, David Mello, do secretário de Planejamento, Gilvacir Draia, da diretora Débora Laporte, além de outros secretários municipais, autoridades locais, alunos, familiares e a comunidade escolar. Um dos momentos mais emocionantes da solenidade foi a homenagem à viúva do professor João Abreu, que dá nome à nova unidade.



Com um investimento de recursos municipais, a escola, uma das maiores da cidade, possui 1.456 m² de área construída, distribuída em dois pavimentos e completamente acessível para pessoas com necessidades especiais. No primeiro andar, estão localizados a secretaria, a direção, a coordenação pedagógica, sala dos professores, refeitório, cozinha, pátio interno, banheiros, almoxarifado e despensa. O segundo pavimento abriga 10 salas de aula, um laboratório de informática e uma sala multifuncional.



Durante seu discurso, o prefeito Juninho Bernardes destacou o compromisso de sua gestão com a comunidade da Granja Califórnia: “Desde o início do meu primeiro governo, realizamos diversas melhorias aqui. Asfaltamos ruas, reformamos e ampliamos o posto de saúde, instalamos o CRAS, trouxemos o projeto Acolher é Transformar, a Apae, reformamos a praça, instalamos a quadra de grama sintética, espaço infantil e quiosques, entre outras obras. Mas nenhuma me dá mais orgulho do que a entrega desta escola. Acredito que a educação é o pilar da transformação social e a base para um futuro melhor em nosso município”.



O prefeito também ressaltou os investimentos de sua administração na área educacional: “Reformamos e ampliamos 12 escolas e estamos construindo mais seis. Já entregamos a Escola Vereador Sidney de Mello Freitas no Goiabal, a de Vista Alegre, agora a da Granja Califórnia, e nessa semana inauguraremos a da Aldeia de Arcozelo. Além das melhorias na infraestrutura, investimos na formação dos professores, em projetos pedagógicos como o +Música, Agrofloresta, Natação Inclusiva, Xadrez na Escola, entre outros. Contratamos mediadores, coordenadores pedagógicos e diretoras adjuntas, e já estamos entre as dez melhores educações do estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza de que em breve seremos destaque nacional”, finalizou.



A diretora Débora Laporte agradeceu ao prefeito pelo investimento e reforçou que um ambiente acolhedor e bem estruturado é fundamental para o aprendizado. Ela também agradeceu aos professores, funcionários e às famílias de José Lopes de Mello Filho e João Abreu, que inspiraram a nova unidade. O secretário de Educação, David Mello, ressaltou que a nova escola representa mais um marco nos investimentos históricos feitos pela gestão Juninho e Arlindo na área da educação em Paty do Alferes. Ele também expressou sua gratidão aos profissionais da educação, cujo empenho colocou o município em destaque no estado.



A cerimônia foi encerrada com uma apresentação musical dos alunos da escola, participantes do projeto +Música, marcando a importância da educação cultural no desenvolvimento dos estudantes.