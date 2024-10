Rebeca Brito da Silva Gaspar Rosa, de 15 anos, aluna do 9º ano da Escola Municipal Liddy Mignone, em Arcozelo - Divulgação

Rebeca Brito da Silva Gaspar Rosa, de 15 anos, aluna do 9º ano da Escola Municipal Liddy Mignone, em ArcozeloDivulgação

Publicado 01/10/2024 19:09

Os profissionais da educação da rede pública de Paty do Alferes têm um bom motivo para se orgulhar: a estudante Rebeca Brito da Silva Gaspar Rosa, de 15 anos, aluna do 9º ano da Escola Municipal Liddy Mignone, em Arcozelo, e Guilherme V. J. C. Reis, 14 anos, aluno da Escola Municipal José Eulálio de Andrade, em Avelar, foram premiados pelo seu desempenho notável na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Os estudantes compareceram nos dias 25 e 26 de setembro, na Cidade das Artes, à Cerimônia Regional de Premiação referente à edição de 2023, onde Rebeca recebeu sua medalha de prata a nível regional e de bronze a nível nacional, e Guilherme, sua medalha de bronze a nível regional.



A diretora geral da E.M. José Eulálio, Luciene Teixeira Ferreira, falou sobre seu aluno premiado: “Guilherme é um estudante dedicado, que se empenha em seus objetivos e corre atrás do que quer. Ano passado ele recebeu uma menção honrosa e agora conseguiu ser medalhista. Essa conquista foi fruto da sua determinação. Estamos muito orgulhosos!”



Giane Dias de Araujo Melo, diretora geral da E.M. Liddy Mignone, diz que a conquista dos alunos aponta para a importância de valorizar a educação pública. “A nossa escola valoriza, se orgulha dessa conquista e incentiva os alunos a agarrar cada oportunidade educacional oferecida com vistas a um futuro melhor. Precisamos mostrar para a nossa rede e para o país que apostar na educação vale a pena, e, para isso, precisamos de bons exemplos. Ganha a Rebeca, o Guilherme, a rede municipal, enfim, ganhamos todos nós”, afirma.