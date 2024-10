Equipamento foi inaugurado na última segunda (30) - Divulgação

Publicado 04/10/2024 15:44

Paty do Alferes deu um novo passo rumo à evolução da educação inclusiva e à garantia de direitos das pessoas com autismo. Na última segunda (30), o TEA AME (Atendimento Multidisciplinar Especializado ao Estudante com o Transtorno do Espectro Autista) foi inaugurado pelo prefeito Juninho Bernardes com o objetivo de oferecer suporte ao aprendizado dos estudantes com TEA da rede municipal por meio de um atendimento multidisciplinar com vistas ao seu desenvolvimento funcional e pedagógico.

“Este é um equipamento vinculado à Secretaria de Educação ligado diretamente à Coordenação de Educação Especial e Inclusiva. O espaço foi organizado com base no pressuposto de que a educação possui um potencial transformador e que, para tanto, precisa ser pensada e praticada visando à equidade, considerando as habilidades e necessidade dos estudantes com TEA, bem como de suas famílias, levando em conta a crescente demanda de autistas no Brasil e, em consequência, no município”, explica Moisés Teixeira, um dos coordenadores do espaço, junto a Vânia Castro. Na rede municipal de Paty, cerca de 118 alunos foram diagnosticados com o transtorno do espectro autista.

O quadro de especialistas multidisciplinares que atuam no TEA AME é formado por por uma professora de Educação Especial, psicopedagoga, assistente social, psicomotricista, terapeuta ocupacional, psicólogas, fonoaudióloga, nutricionista e neurologista. De acordo com Moisés, “o espaço é o sonho de toda a comunidade autista de Paty e de todos os profissionais que trabalham com ela, de diversas áreas”. “Estamos muito felizes e gratos ao prefeito Juninho pelo seu compromisso com essa luta. Sem dúvidas, esse equipamento será um espaço divisor de águas na educação especial do nosso município!”, declarou.

O secretário de Educação David de Mello, que também é professor, também ressaltou a importância dessa realização para Paty. “Esta é uma conquista de todos, mas principalmente da comunidade autista e dos profissionais que trabalham com ela diretamente. Agradeço ao prefeito Juninho, pela sensibilidade com que sempre tratou este tema, e a todas as secretarias que trabalharam intensamente para darmos vida a este espaço, especialmente a de Saúde e de Planejamento. Para nós, que trabalhamos com alunos atípicos, esse é um sonho realizado”, expressou, emocionado.

Com a inauguração do TEA AME, a gestão do prefeito Juninho Bernardes segue fazendo história na educação patiense. Esta pasta, segundo o mesmo, foi a que mais recebeu investimentos do governo, que vão desde a reforma e construção de novas escolas, valorização de programas voltados para atender crianças com deficiência, como a equoterapia e natação inclusiva, até a contratação de professores, monitores e merendeiras. “No nosso governo, sempre fizemos questão de trabalhar todas as áreas, mas a educação foi onde mais investimos, pois entendemos seu impacto na vida de cada criança e acreditamos no seu poder de transformação”, disse Juninho.

Juninho concluiu seu discurso expressando o orgulho e gratidão: “O momento é de agradecer a todas as pessoas que se envolveram para entregar à população mais um projeto de excelência na nossa cidade. Terminamos nosso mandato com esse espaço incrível que, sem dúvida nenhuma, será um diferencial na vida de quem passar por aqui!”

A implementação do TEA AME está respaldada na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/12), no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e na Lei Municipal nº 2.912/2022 que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Funcionamento TEA AME

O espaço funciona no prédio da antiga Secretaria de Educação, localizado na Rua Capitão Zenóbio da Costa, nº 670, Centro, e os atendimentos são feitos de terça a sexta-feira, das 08h às 17h. Para mais informações, entre em contato pelo número (24) 98108-0288.