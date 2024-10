Julinho Juju - Reprodução

Publicado 06/10/2024 18:56 | Atualizado 06/10/2024 19:00

Dr. Julinho Juju, do PL, foi eleito prefeito de Paty do Alferes. Com 100% das eleições apuradas, Julinho totaliza 43,7% dos votos; seguido por Rafael Dentista, com 39,15%; Marcelo Ortopedista, com 6,41%; Dudu Mariotti, com 5,68%; João Carlos Rocha, com 4,24%; e Professora Lucia Ventura, com 0,82%.

Natural de Miguel Pereira, cidade vizinha, Julinho tem 29 anos de idade, é casado, pai de uma filha, médico, produtor rural e já foi vereador de Paty.