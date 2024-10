Rafael Dentista - Divulgação

Publicado 05/10/2024 13:19

Criado em Paty do Alferes, no distrito de Avelar, Rafael Dentista tem 45 anos de idade, é casado e pai de dois filhos. Após atuar por 16 anos como coordenador de Saúde e coordenador Odontológico do município, Rafael decidiu disputar a prefeitura pela primeira vez. "Durante oito anos trabalhei na administração municipal. Eu aposto no trabalho e no comprometimento para dar continuidade a um legado por uma Paty do Alferes cada vez melhor", disse o candidato. Abaixo, confira a entrevista completa.

O DIA - Como e quando surgiu a vontade de disputar a prefeitura?

Bom, eu não diria que foi vontade de disputar a prefeitura. Eu acredito mais que foi um chamado para disputar a prefeitura. Há 18 anos atrás, Deus me prometeu que eu seria pai, que eu me casaria com a minha esposa e que eu seria prefeito da minha cidade. Então, quando eu recebi agora o convite do prefeito Juninho e também o apoio da minha tia Batata, eu entendi que a vontade de Deus tinha que ser realizada nesse momento. Porque Deus tem tempo para tudo e eu aguardei esses 18 anos para que as coisas funcionassem de maneira que a gente pudesse lançar nossa candidatura para que pudessemos ser prefeitos de Paty do Alferes.

O DIA - Acredita que a experiêcia como secretário de Governo é a que mais pode ser benéfica para o êxito de um eventual governo seu?

Na verdade, eu tenho muitas experiências de gestão pública, e a gestão e a experiência como secretário de governo foi uma delas que foi muito interessante para mim, porque eu pude ver como a máquina funciona ali dentro do prédio da prefeitura e pude atuar em diversas áreas. Mas eu fui dentista da prefeitura, eu fui coordenador odontológico, eu fui secretário de saúde, então eu posso dizer que eu tenho bastante experiência na gestão pública, e principalmente, que é o meu chamado, bastante experiência em cuidar de gente, que é isso que eu gosto.

O DIA - Quais são os principais pontos e desafios do seu plano de governo para Paty?

Bom, vamos lá. Os principais desafios são: manter e melhorar saúde, educação e agricultura, que são áreas que se desenvolveram muito. Então, eu diria que manter o mesmo nível e conseguir melhorar e conseguir resolver os problemas que a gente tem em agendamento de exames na área da saúde, os problemas que a gente tem em segurança pública, a cidade cresceu muito, então a gente precisa investir muito em segurança pública e também o problema do nosso transporte, transporte urbano, mobilidade urbana. São esses os nossos maiores desafios.