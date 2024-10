Evento aconteceu no último dia 1º, em Valença - Divulgação

10/10/2024

No último dia 1º, um grupo de profissionais da Educação de Paty compareceu ao Encontro de Mobilização e Partilhas de Saberes e Boas Práticas, em Valença, evento vinculado ao programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, para disputar o Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura com uma boa prática educativa realizada com alunos do 1º ano do Ensino Fundamental.

O Prêmio Magda Soares é uma das ações do programa que visa identificar, valorizar e divulgar boas experiências educativas voltadas para a alfabetização de crianças do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. Após seletiva municipal, o trabalho “Aprendendo a ler com a visão de Paraguaçu", baseada no livro “Madalena Paraguaçu” (cuja história gira em torno da primeira indígena alfabetizada no Brasil), executado pela professora Fabiana Vettorazzi Motta, da Escola Municipal José Pereira da Silva, foi o escolhido para representar a cidade na seletiva regional centro-sul.

Um dos pré-requisitos para participar do concurso era que a boa prática trabalhasse a inclusão – o livro oferecia leitura em braile – e que abordasse temas étnico-raciais. Estavam na disputa todas as 11 cidades da região centro-sul fluminense.

Após a apresentação do trabalho perante a uma banca composta por articuladores municipais e regionais do Compromisso, a vitória foi dada a Rio das Flores, seguida de Vassouras e Paty do Alferes. O vencedor será o representante da regional centro-sul para a disputa estadual.

Além da professora Fabiana e do articulador Carlos Augusto Carvalho, compunham a comitiva de Paty o secretário de Educação David de Mello, a subsecretária de Educação Cristiane Ramos da Costa, a orientadora do trabalho Carla Garcia Moraes, e as diretoras da Escola, Luciana Pereira Guedes (Diretora Geral) e Michele da Rocha Oliveira Costa (Diretora Pedagógica).

Avanços na educação patiense

Ao longo da gestão do prefeito Juninho Bernardes, a educação básica de Paty vem evoluindo a passos largos. Este fato não é avaliado apenas pela construção, reforma e ampliação de escolas, mas também pelo desempenho das escolas municipais em índices como o do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada: este ano, Paty conquistou o 1º lugar da região centro-sul fluminense e o 9º lugar entre as 92 cidades do estado no ranking, com 66,5% das crianças alfabetizadas na idade certa, até o 2º ano do Ensino Fundamental.

Além disso, Paty se destacou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2023, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). Com bons resultados nas avaliações dos anos iniciais e dos anos finais do Ensino Fundamental, o município saiu do 4º lugar para o 2º lugar da região centro-sul, "mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia", diz o secretário de Educação David de Mello.

A nível estadual, Paty também apresenta desempenho satisfatório, tendo conquistado a 9ª melhor nota nos anos iniciais, com 6,0 (17º lugar), e a 7ª nota nos anos finais (8º lugar).