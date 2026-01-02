A presença constante do prefeito junto a população é um dos reflexos da aprovação - Foto: Divulgação

Paty do Alferes - O prefeito de Paty do Alferes, Dr. Julinho Juju, alcançou um marco expressivo em seu primeiro ano à frente do Executivo municipal. Pesquisa divulgada pelo Instituto Contexto Brasil aponta que 92% da população aprova a atual gestão, índice que considera as avaliações “ótimo”, “bom” e “regular” e consolida um dos maiores níveis de aprovação já registrados na história recente do município.

O resultado reflete uma combinação de fatores que têm marcado a administração: presença constante junto à população, planejamento técnico, ritmo acelerado de entregas e uma gestão voltada para resultados concretos. Em apenas um ano, Julinho Juju transformou expectativas em ações que impactam diretamente a vida dos moradores.

Com raízes no município e histórico familiar ligado ao agronegócio, o prefeito construiu desde cedo uma relação próxima com produtores rurais, trabalhadores e com a base econômica local. Essa vivência contribuiu para formar um gestor com perfil prático, acessível e comprometido com o desenvolvimento sustentável de Paty do Alferes.

A trajetória política de Julinho Juju também demonstra preparo para o cargo. Ele entrou para a história em 2012 ao se tornar o vereador mais jovem do Brasil, aos 18 anos. Ao longo dos anos, passou pelo Legislativo municipal, disputou cargos majoritários e ampliou sua experiência política, até ser eleito prefeito em 2024, com grande expectativa da população — rapidamente correspondida por entregas.

No primeiro ano de governo, a administração liderou um dos maiores pacotes de investimentos já realizados no município. Na educação, foram adquiridos quatro ônibus escolares 0km com recursos próprios, entregues uniformes completos para os alunos da rede municipal e retomado o tradicional Desfile Cívico, fortalecendo o sentimento de pertencimento e cidadania.

A qualificação profissional também avançou de forma significativa, com as obras da FAETEC de Avelar atingindo cerca de 90% de execução, abrindo caminho para a ampliação da oferta de cursos técnicos e novas oportunidades para jovens e adultos da cidade e da região.

Na valorização dos servidores públicos, a gestão concedeu reajuste salarial de 7,5%, reforçando o reconhecimento do papel fundamental do funcionalismo no funcionamento da cidade.

O esporte, o lazer e o turismo ganharam destaque com a revitalização da quadra da Granja Califórnia, a entrega de um novo complexo esportivo no centro do município e a realização de grandes eventos, como a final da Copa Dois Estados de Motocross. A retomada do rodeio e a realização do Paty Agro Show também impulsionaram a economia local, movimentando o comércio e fortalecendo a identidade cultural do município.

Na área da infraestrutura e dos serviços públicos, foram realizadas ações importantes, como a implantação do Destacamento do Corpo de Bombeiros, a criação da Patrulha Rural com rondas diárias nas áreas agrícolas e a instalação de uma nova base do SAMU em Avelar, ampliando a segurança e o atendimento emergencial.

As políticas de assistência social foram fortalecidas com a inauguração da nova sede do CRAS Centro e a entrega de títulos de regularização fundiária para mais de 100 famílias, garantindo segurança jurídica, cidadania e tranquilidade aos beneficiados.

Na saúde, a gestão entregou a nova Farmácia da Granja, inaugurou o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), realizou mutirões de exames de imagem para reduzir filas e ampliou campanhas de vacinação itinerante, reforçando o cuidado com a população.

O alto índice de aprovação também está diretamente ligado ao estilo de liderança adotado por Julinho Juju: um gestor jovem, presente, acessível, que dialoga com a população, valoriza servidores e mantém parcerias estratégicas com o Governo do Estado. A combinação de proximidade, transparência e capacidade de execução tem consolidado um novo ciclo de confiança em Paty do Alferes.

Com 92% de aprovação popular no primeiro ano de mandato, Julinho Juju se firma como um dos prefeitos mais bem avaliados do Estado do Rio de Janeiro, demonstrando que trabalho sério, planejamento e compromisso com as pessoas geram resultados concretos e reconhecimento da população.