Investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalhoDivulgação

Publicado 07/02/2023 14:15

Petrópolis - O Senac RJ de Petrópolis oferece cursos gratuitos de capacitação profissional nas áreas de Departamento Pessoal e Fiscal. As vagas integram a parceria entre o Senac RJ e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ) e serão concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado a quem atenda ao critério de renda familiar de até 2 salários-mínimos por pessoa. Os interessados devem se candidatar pelo portal - O Senac RJ de Petrópolis oferece cursos gratuitos de capacitação profissional nas áreas de Departamento Pessoal e Fiscal. As vagas integram a parceria entre o Senac RJ e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ) e serão concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado a quem atenda ao critério de renda familiar de até 2 salários-mínimos por pessoa. Os interessados devem se candidatar pelo portal http://psg.rj.senac.br . As aulas iniciam a partir do dia 27 de fevereiro.

As inscrições estão abertas para os cursos de Rotinas do Departamento Fiscal e Formação em Departamento Pessoal. A parceria de cooperação técnica entre o Senac RJ e o CRCRJ oferece qualificação a estudantes, contadores e colaboradores de escritórios contábeis registrados no Conselho Regional, bem como a empresários e demais profissionais atuantes nas rotinas da gestão administrativa, que representam cerca de 10% do mercado de trabalho do estado do Rio de Janeiro.

As aulas incluem atividades práticas em laboratórios versáteis que simulam a rotina de trabalho nas empresas. Os alunos irão utilizar o software Alterdata, que é o mais aplicado do mercado, e terão acesso à biblioteca digital com materiais didáticos atualizados, em diversos formatos e mídias. Todos os cursos irão conceder, ao final, um certificado de dupla chancela: Senac RJ e CRCRJ.