Revitalização dos espaços foi entregue à comunidade pelo prefeito Rubens Bomtempo - Divulgação

Revitalização dos espaços foi entregue à comunidade pelo prefeito Rubens BomtempoDivulgação

Publicado 07/02/2023 14:28

Petrópolis - Wi-fi liberado, câmeras de segurança e mais uma série de melhorias fazem parte do pacote de ações realizadas pela Prefeitura, por meio da Come, na quadra e na Praça José Rodrigues Lima, em Secretário. A revitalização dos espaços foi entregue a comunidade na manhã do último sábado (4) pelo prefeito Rubens Bomtempo, que também anunciou a desapropriação de um imóvel junto ao espaço para a criação de um centro cultural.

"A ideia é qualificar cada vez mais a praça, que deve ser vista como referência para muitas outras, pois integra o esporte, a cultura e une as pessoas, sejam elas crianças, jovens e adultos.

Sem dúvida, é a praça dos sonhos de toda a comunidade,", disse o prefeito Rubens Bomtempo que anunciou ainda um pacote de ações para todo o quarto distrito.

Na área da saúde, por exemplo, a intenção é transformar o prédio onde funcionava a antiga Escola Municipal Nilo Peçanha em uma grande Unidade Básica de Saúde, para onde também deve ser transferido o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Pedro do Rio. Já o atual imóvel do SPA, receberá melhorias para abrigar um Centro de Referência em Atendimento Social

(CRAS).

A secretária Chefe de Gabinete e presidente dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher e da Criança e do Adolescente, Luciane Bomtempo, participou do evento e, na ocasião, destacou que o espaço é um importante conquista para toda a comunidade. "Principalmente para as mães que saberão que seus filhos poderão participar de uma série de atividades",

disse.

Ao lado do prefeito Rubens Bomtempo, os vereadores Júnior Paixão e Léo França também acompanharam o evento de entrega dos espaços. "Tenho muito orgulho de estar cumprindo o meu dever como vereador. Quadra era um sonho antigo e que ainda não havia conseguido realizar, mas hoje está sendo consumado. Agradecemos ao prefeito Rubens Bomtempo, que chegou e fez", frisa Júnior Paixão.

Além de uma reforma geral, que incluiu melhorias no piso, pintura e substituição do gradil da quadra, foram realizadas ações de limpeza com capina, roçada e novo paisagismo. A ciclovia também recebeu nova pintura e os guardas corpos foram reformados.