No segmento de gastronomia, tem curso para entender as diferenças dos principais tipos de cerveja - Foto: Helio Melo

Publicado 09/02/2023 15:48

- O Senac RJ recebe inscrições para minicursos gratuitos Degusta 2.0, nas unidades do Rio e interior do estado. São diversas opções nas áreas de gastronomia e beleza. Em Petrópolis, as inscrições já estão abertas para aulas a partir do dia 15 de fevereiro. Para participar, os interessados devem acessar o site https://bit.ly/degustaimprensa e aguardar contato de confirmação. As vagas são limitadas.