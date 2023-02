Vacina Pfizer Baby contra a COVID-19 - Reprodução/Internet

Vacina Pfizer Baby contra a COVID-19Reprodução/Internet

Publicado 09/02/2023 16:35

Petrópolis - A partir desta sexta-feira (10), a vacinação de crianças de seis meses a menores de cinco anos, contra a covid-19, será retomada no município. A imunização vai acontecer em dias específicos, de segunda a sexta-feira, entre o Centro de Saúde Coletiva, Centro de Saúde do Itamarati e UBSs do Quitandinha e de Itaipava.

A imunização de bebês de seis meses a dois anos, onze meses e 29 dias estava suspensa desde o dia 31 de janeiro, enquanto crianças de três a menores de cinco anos, que recebiam apenas a Coronavac como primeira dose, foi paralisada na segunda-feira (06). “Estamos recebendo 2.470 doses da Pfizer Baby e, seguindo a nota técnica do Ministério da Saúde, vamos começar a aplica-la também como reforço nas crianças de 3 e 4 anos que iniciaram o esquema com a coronavac”, explica o prefeito Rubens Bomtempo.

A previsão é de que os imunizantes cheguem ao município ainda na tarde desta quinta-feira (09). Um lote de 410 doses para completar o esquema iniciado no ano passado pelos bebês com a Pfizer Baby, também será entregue. “A expectativa é de que, ainda em fevereiro, o Ministério da Saúde regularize a distribuição dos imunizantes para crianças de 5 a 11 anos ainda neste mês de fevereiro. Já para o público acima de 12 anos – adolescentes e adultos – a vacinação não chegou a ser prejudicada”, frisa o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

“As crianças de 6 meses a menores de 5 anos que iniciarem o esquema de vacinação com a Pfizer baby deverão receber três doses da vacina com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e de 8 semanas entre a segunda e a terceira. Já as crianças de 3 e 4 anos que já tenham recebido as duas doses da vacina Coronavac, poderão receber uma dose de reforço da Pfizer Baby após 4 meses da última dose”, explica Thayene Varela, chefe da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde.

Confira os locais e horários:

•Centro de Saúde Coletiva

Segundas e quartas-feiras – 8h30 às 19h30

•Centro de Saúde Itamarati

Quartas e sextas-feiras – 8h30 às 19h30

•UBS Quitandinha e UBS Itaipava

Terças e quintas-feiras – 8h30 às 19h30