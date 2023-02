Quem pagar o IPTU em cota única somente voltará a ter obrigações com o imposto em 2024 - Reprodução

Publicado 21/02/2023 08:22

Petrópolis - O morador de Petrópolis tem até a próxima quarta-feira (22) para ganhar 7% de desconto no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). "O IPTU vem sendo fundamental para a Prefeitura fazer o que está fazendo. Estamos com 129 obras de grande e médio porte desde 2022. 48 delas já concluídas. E são os impostos pagos pelo contribuinte que viabilizam essa reconstrução de Petrópolis", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Para aproveitar esse desconto de 7%, o morador tem 2 opções: usar o carnê que recebeu pelos Correios; ou emitir a 2ª via do carnê pela internet no site da prefeitura: www.petropolis.rj.gov.br

"O morador de Petrópolis conta com uma facilidade para pagar o IPTU: o Pix. Tanto no carnê impresso quanto na 2ª via emitida pela internet, há um QR Code para fazer o pagamento dessa forma. Ou seja, não dá para o contribuinte perder essa oportunidade de ganhar o desconto de 7%", disse o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa.

Quem pagar o IPTU em cota única somente voltará a ter obrigações com o imposto em 2024.