Problemas vão de instalação abaixo do determinado de contêineres para descarte do lixo, falta de coleta em diversas localidades até falta de equipamentos - Reprodução

Problemas vão de instalação abaixo do determinado de contêineres para descarte do lixo, falta de coleta em diversas localidades até falta de equipamentosReprodução

Publicado 16/02/2023 13:19

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis multou o Consórcio Limp-Serra, liderado pela empresa Força Ambiental, responsável pela coleta de lixo no município, em 20% do valor contratual. Isso equivale à aproximadamente R$ 8 milhões.

A sanção veio após a verificação de irregularidades na prestação do serviço. Entre as faltas apontadas na fiscalização, estão instalação abaixo do determinado de contêineres para descarte do lixo, falta de coleta em diversas localidades, falta de equipamentos, bem como a cobrança de serviços acima do que foi realmente prestado.

A questão se torna ainda mais sensível, pois o acumulo de lixo costuma ser um agravante das chuvas de verão que costumam castigar a Cidade Imperial.