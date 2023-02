Prefeitura decretou ponto facultativo no Carnaval - Divulgação

Prefeitura decretou ponto facultativo no CarnavalDivulgação

Publicado 15/02/2023 13:10

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo nos dias 17, 20 e 22 de fevereiro, seguindo o decreto do Governo do Estado. O expediente será normal nas repartições onde as atividades não poderão ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público. O decreto municipal foi publicado no Diário Oficial (D.O.)

Setores como o Departamento de Licitações da Prefeitura irão funcionar normalmente na sexta-feira (17) para que não haja prejuízos aos processos licitatórios que estão em andamento. Também funcionarão normalmente entre os dias 17 e 22 de fevereiro, as unidades de urgência e emergência como as UPAs Centro, Cascatinha e Itaipava; o Pronto Socorro do Alto da Serra; e os hospitais Alcides Carneiro e Nelson de Sá Earp; além dos SPAs da Posse e Pedro do Rio.

As escolas e centros de Educação Infantil da rede municipal ficam fechadas neste período de Carnaval. As unidades retornam as atividades normais na segunda-feira, dia 27 de fevereiro.