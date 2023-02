Mais de 12 mil inscritos fizeram a prova neste domingo e concorrem a 503 vagas para contratação imediata - Divulgação

Mais de 12 mil inscritos fizeram a prova neste domingo e concorrem a 503 vagas para contratação imediataDivulgação

Publicado 13/02/2023 15:47

Petrópolis - Já estão disponíveis os gabaritos preliminares das provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, do concurso da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (COMDEP). Os gabaritos preliminares foram divulgados pelo Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação (INQC), neste domingo (12), e podem ser acessados pelo endereço eletrônico - Já estão disponíveis os gabaritos preliminares das provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, do concurso da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (COMDEP). Os gabaritos preliminares foram divulgados pelo Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação (INQC), neste domingo (12), e podem ser acessados pelo endereço eletrônico www.inqc.org.br

Os candidatos que tiverem algum questionamento sobre o gabarito preliminar da prova realizada, podem entrar com recurso, nesta segunda-feira (13), pelo site do INQC, na área do candidato, conforme a previsão do cronograma do certame.

Mais de 12 mil inscritos fizeram a prova neste domingo e concorrem a 503 vagas para contratação imediata, além de cadastro reserva para mais de duas mil vagas. Os salários variam entre R$ 1.306,35 e R$ 8.686,87, mais benefícios para todos os cargos, que fazem, por exemplo, com que a remuneração de cargos como o de auxiliar de serviços gerais, de nível fundamental incompleto, possa chegar a cerca de R$ 2.200,00; o de assistente administrativo, de nível médio, chegue a 2.400,00; e o de médico do trabalho, de nível superior, possa chegar a R$ 9.000,00.

Próximas etapas

Além da prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, os candidatos devidamente aprovados e classificados, de acordo com as regras do edital, vão passar ainda por mais duas etapas de avaliação: prova prática (somente para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Coletor de Resíduos Sólidos, Gari, Motorista e Operador de Máquinas Pesadas). A prova prática está prevista para ser realizada nos dias 11 e 12 de março, em horário e local a serem definidos no cartão de convocação; avaliação de títulos (para os cargos que não realizarem a prova prática) e processo admissional (para todos os cargos, através da comprovação de requisitos, exame médico e contratação).