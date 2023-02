Cefet Petrópolis - Divulgação

Publicado 10/02/2023 15:18

Petrópolis - Estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 poderão se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) entre os dias 16 e 24 de fevereiro. O Cefet/RJ Petrópolis disponibiliza para este primeiro semestre letivo de 2023 o total de 145 vagas, distribuídas em quatro cursos de graduação: Bacharelado em Turismo (40), Bacharelado em Engenharia de Computação (35), Licenciatura em Física (40) e Licenciatura em Matemática (30).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Ministério da Educação, no endereço https://acessounico.mec.gov.br/ . Há vagas para ampla concorrência e oito modalidades de cotas, conforme os critérios estabelecidos pelo edital do Cefet/RJ. Além de Petrópolis, há vagas em mais sete unidades do sistema Cefet/RJ (Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Itaguaí, Angra dos Reis e Valença).