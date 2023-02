Com cartazes e camisetas pretas, o grupo percorreu ruas do Centro e se dirigiu à Câmara de Vereadores - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/02/2023 13:13

Petrópolis - Uma manifestação na tarde desta quarta-feira marcou um ano da tragédia de fevereiro de 2022, causada pelas fortes chuvas que caíram sobre Petrópolis e causaram a morte de 235 pessoas. Sobreviventes do evento climático se uniram para lembrar as vítimas na Praça da Inconfidência por volta das 15 horas, horário aproximado do início do temporal.

Com cartazes e camisetas pretas, algumas com fotos de parentes que perderam a vida na tragédia, o grupo percorreu ruas do Centro e chegou à Câmara de Vereadores.

A principal reivindicação foi a cobrança de respostas do poder público em relação à realização de obras, limpeza e recuperação de áreas atingidas, moradia e aluguel social. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 300 a 350 pessoas participaram do ato.