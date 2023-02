o auxiliar de tráfego Rodrigo Ferreira e o motorista Luís Baltar socorreram a idosa no Terminal Itaipava - Divulgação

Publicado 24/02/2023 15:27

Petrópolis - A empatia e o cuidado com o próximo foram os trajetos escolhidos, por dois profissionais da empresa de ônibus Turp Transporte, nesta semana. Durante uma escala normal de trabalho, o auxiliar de tráfego Rodrigo Ferreira e o motorista Luís Baltar, socorreram uma idosa no Terminal Itaipava. Em contato com a família, os colaboradores foram surpreendidos com a notícia de que a mulher estava desaparecida há dois dias, em Petrópolis.

Atuando há cinco anos na Turp, o auxiliar de tráfego percebeu uma movimentação incomum no local e, rapidamente, prestou assistência à idosa, que relatou sentir mal estar. Sem conseguir um primeiro contato médico, o profissional buscou auxílio junto aos passageiros para tentar descobrir o endereço em que a mulher morava.

“Comecei a perguntar se alguém a conhecia. Neste momento, alguma pessoa chegou a dizer que já tinha visto a idosa no bairro Madame Machado. Foi aí que relatei o caso ao motorista da linha e começamos as buscas por conhecidos ou familiares”, contou Rodrigo Ferreira.

Luis Baltar, motorista da linha 704 – Madame Machado, deu início ao trajeto normal do ônibus, por volta das 21h30, na terça-feira de Carnaval. Na ocasião, o rodoviário contou com a ajuda de passageiros, que reconheceram a idosa, de 65 anos, e detalharam a possível localização de familiares.

“O filho não estava no local indicado, mas uma conhecida dele, que também mora na região, relatou que a mulher estava sendo procurada há dois dias. A moradora do bairro entrou em contato com parentes da mulher e o resgate foi realizado minutos depois”, contou.

O filho, muito preocupado, já havia realizado o registro de ocorrência na delegacia. Na ocasião, apenas documentos haviam sido encontrados, sem qualquer indício sobre o paradeiro da mãe, que passou por uma perda de memória.

“Quando recebi a notícia que os rodoviários tinham a encontrado, fui imediatamente ao Terminal Itaipava. Liberaram a minha entrada com carro particular no local e deram o suporte necessário. Deixo o meu muito obrigado aos profissionais”, disse.

Para os rodoviários, a sensação de alívio. “Ajudar nunca é demais. Em um mundo em que as pessoas se preocupam em tirar foto, filmar, pra depois socorrer, nós devemos mostrar que fazer o bem é sempre a primeira e a melhor alternativa”, disse Rodrigo. “Ficamos satisfeitos, sabendo que foi um dever cumprido!”, concluiu Luís.