Vacina Pfizer bivalente contra a COVID-19Divulgação

Publicado 27/02/2023 08:50

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis inicia nesta segunda-feira (27) a campanha de vacinação contra a covid-19, com reforço da Pfizer bivalente. O município recebeu 4.452 doses do imunizante na manhã da última sexta-feira (24), que estarão disponíveis nos nove postos.

Nesta primeira fase serão contemplados idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos maiores de 12 anos com laudo, quilombolas e pessoas maiores de 12 anos vivendo em Instituições de longa permanência. Não é necessário agendamento, porém, além de atender essas exigências, o cidadão precisa ter o esquema primário completo, ou seja, com pelo menos as duas primeiras doses há 4 meses ou mais.



"A chegada das vacinas bivalentes era muito esperada, pois oferecem uma proteção extra contra a ômicron e suas subvariantes. É fundamental que as pessoas compareçam aos postos e garantam a imunização. Com a vacinação, conseguimos frear a pandemia e essa conscientização da população está sendo essencial", disse o prefeito Rubens Bomtempo.



De acordo com o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, para a imunização dos acamados os responsáveis deverão fazer o cadastro na unidade de saúde mais próxima de sua casa. "Todos serão atendidos de forma organizada, garantindo que cada um receba a sua dose. Estamos seguindo a nota técnica do Ministério da Saúde, que prevê o atendimento de todo o grupo prioritário até o dia 17 de abril. A segunda fase desta primeira etapa da campanha, que deve alcançar pessoas com idade entre 60 e 69 anos está prevista para iniciar no próximo dia 6 de março, gestantes e puérperas a partir do dia 20 ", explica Curvelo.



De acordo com o calendário elaborado pelo Ministério da Saúde, em 17 de abril será iniciada a imunização dos trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos), população privada de Liberdade (a partir de 18 anos), adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos) e funcionários do sistema de privação de liberdade.