Equipes das polícias Civil e Militar também foram acionadas e acompanharam o resgateReprodução/Redes Sociais

Publicado 27/02/2023 09:16

Petrópolis - Os corpos de duas pessoas, ainda não identificadas, foram retirados por equipes do 15° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de dentro do rio, às margens da BR-040, em Itaipava. O caso foi registrado neste domingo (26) e de acordo com informações dos militares os óbitos estão sendo investigados como afogamento.

Os corpos foram removidos do local e levados para o Instituto Médico Legal (IML), em Corrêas. Equipes das polícias Civil e Militar também foram acionadas e acompanharam o resgate.