Festival é uma iniciativa do Instituto Vishva Vidya, instituição que há nove anos leva o nome de Petrópolis para o mundo através do estudo de VedantaDivulgação

Publicado 28/02/2023 13:32

Petrópolis - A segunda edição do Festival de Vedanta e Autoconhecimento vai movimentar a economia e principalmente o setor de turismo de Petrópolis, especialmente na região de Itaipava e arredores. O evento, um dos maiores encontros de autoconhecimento e espiritualidade do Brasil, é aberto ao público e este ano está maior, sendo realizado entre os dias 9 e 14 de maio no Parque Municipal Paulo Rattes, em Itaipava. Serão seis dias em que os participantes e alunos farão um mergulho em práticas e estudos focados no conhecimento de si mesmos.



Dados do Petrópolis Convention & Visitors Bureau mostram que, a três meses do evento, a rede hoteleira dos distritos de Petrópolis já apresentava ocupação de mais de 80% para o período do festival, podendo alcançar 96% em todos os espaços disponíveis na cidade. Isso significa que o evento já movimenta economicamente a cidade a partir da hotelaria e vai fomentar ainda mais o turismo e o comércio no mês de maio.



“O Festival de Vedanta movimentou nosso calendário com uma qualidade incrível não apenas pelo público, mas pela proposta da atividade que é voltado para o autoconhecimento e também prega a sustentabilidade e a harmonia com o meio ambiente. É um casamento perfeito com o que Petrópolis ambiciona: receber com qualidade, oferecer a convivência com a natureza, com foco na preservação. Este ano o evento retorna, ampliado, trazendo mais público e por mais tempo”, declarou o presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Fabiano Barros.



O Festival é uma iniciativa do Instituto Vishva Vidya, instituição que há nove anos leva o nome de Petrópolis para o mundo através do estudo de Vedanta, e conta com o apoio da Prefeitura de Petrópolis por meio da Secretaria de Turismo e do PCVB.

“Este ano escolhemos ampliar o evento. Teremos a presença ainda maior de representantes dos povos originários de várias partes do mundo. O festival é uma oportunidade para conhecer as diversas vertentes de filosofia, música, dança e artes de diversas culturas que têm como propósito orientar o ser humano em seu processo de evolução e autoconhecimento”, destacou o diretor do Instituto Vishva Vidya, professor Jonas Masetti, idealizador do Festival.