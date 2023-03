Não há informações sobre feridos e as causas do incêndio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/02/2023 13:50

Petrópolis - A Estrada da Jacuba ficou totalmente interditada, na manhã desta terça-feira (28), devido a um incêndio que atingiu um ônibus de turismo da viação Cedro. O incidente foi registrado próximo à subida do Taquaril. Não há informações sobre feridos e as causas do incêndio.