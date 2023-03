Reunião será realizada à Rua Visconde de Souza Franco, 121, Centro - Divulgação

Publicado 01/03/2023 13:42

Petrópolis - O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis convocou na tarde desta quarta-feira (1º), todos os trabalhadores rodoviários que atuam nas empresas Cascatinha e Petroita, associados ou não, a comparecerem na sede do sindicato para uma reunião extraordinária, na quinta-feira, 2 de março, às 9h e/ou às 15h, para alinharem juntos ações a serem tomadas diante dos atrasos de pagamento.

De acordo com o presidente do sindicato, Glauco da Costa, os constantes atrasos nos pagamentos dos salários será o tema central da reunião.

“Vamos abordar a questão que mais impacta na vida do trabalhador, que é o atraso no pagamento dos salários, mas também vamos discutir questões transversais que impactam no dia a dia e na saúde do trabalhador”, ressaltou Glauco.



A reunião será realizada à Rua Visconde de Souza Franco, 121 - Centro – Petrópolis/ RJ e os trabalhadores rodoviários precisam se identificar ao chegar na sede do sindicato apresentando a carteirinha de associado, crachá da empresa ou CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Mais informações podem ser obtidas na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis que fica localizado à Rua Visconde de Souza Franco, 121 - (25025-281) Centro – Petrópolis/ RJ, através dos telefones (24) 2242-5656, (24) 2235-7466 e (24) 98832-7068, e agora também do site www.sindrodoviariospetropolis.com.br, do Facebook https://www.facebook.com/sind.rodoviarios.petropolis e do Instagram https://www.instagram.com/sindrodoviariospetropolis/.