Atividades têm início às 9h com o acolhimento dos interessados - Reprodução

Atividades têm início às 9h com o acolhimento dos interessadosReprodução

Publicado 02/03/2023 08:48 | Atualizado 02/03/2023 08:49

Petrópolis - Na quarta-feira, dia 8 de março, das 9h às 12h, a APPO promoverá o evento “Saúde da Mulher com a APPO”. A atividade é uma parceria entre APPO e Radioserra – Centro Regional de Radioterapia e por isso o evento será realizado no pátio em frente a clínica, que fica localizada à Rua Dr. Sá Earp, 309, Centro, Petrópolis – RJ.

De acordo com Ana Cristina Mattos, presidente voluntária da APPO, a programação foi pensada com a finalidade de oferecer conhecimento sobre a saúde da mulher de forma leve, numa manhã de bate papo informar entre os profissionais que já atuam na APPO e as vitoriosas, pacientes em tratamento na Radioserra, pessoas acolhidas na Casa de Apoio e toda a sociedade que busca informações de qualidade.

“As atividades têm início às 9h com o acolhimento dos interessados. Às 9h30 a fisioterapeuta Camila Luz falará sobre a finalidade da fisioterapia pélvica para as mulheres, em seguida, com previsão de início para às 10h, o tema será a importância de se falar sobre violência contra mulher e quem vai direcionar a discussão, será a advogada e membro da diretoria voluntária da APPO, Priscila Braga”, pontuou Ana.

A programação tem continuidade com uma roda de bate papo sobre “A importância da alimentação saudável na prevenção e promoção da Saúde da Mulher”, coordenada pelas nutricionistas Ângela Baptista e Aline Wiskutzki prevista para as 10h45. Para finalizar as atividades às 11h15, rola um Aulão de Dança com o Educador Físico Nilson Anesclar.

“Pensamos numa programação leve e ao mesmo tempo cheia de informações relevantes. Temos certeza que todas as mulheres que vierem passar a manhã do dia 08 de março conosco, vão adorar a atividade”, finalizou a presidente.