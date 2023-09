I Festival Folclórico do Bonfim - Reprodução

I Festival Folclórico do Bonfim Reprodução

Publicado 23/09/2023 15:55

Petrópolis - No próximo dia 30 de setembro os moradores do Bomfim, em Corrêas, estarão reunidos na realização do I Festival Folclórico do bairro, evento que acontecerá na sede no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, das 9h às 17h, reunindo diversas atrações: feira de produtos locais, música ao vivo, sarau de poesias, oficinas, cirandas, apresentação teatral e contação de histórias com a participação de crianças da comunidade, entre outras.

Os festivais folclóricos têm por objetivo resgatar e preservar as manifestações da cultura e tradições de um determinado bairro ou região, proporcionando a interação entre os membros da respectiva comunidade. A troca de informações e oportunidades que ocorrem durante o festival é de grande importância para o crescimento e fortalecimento dos grupos que vivem, trabalham e produzem no local, fortalecendo a economia e formando uma consciência de cultura e paz em crianças e jovens.

"Será um evento muito voltado para as crianças, com diversas atrações, como oficinas de danças, circo, perna de pau, slackline, entre outras. Mas os adultos também terão seu espaço, principalmente com a participação no sarau, onde poderão cantar, declamar poesias, expondo um pouco da arte local", explica Nathália Leal, uma das organizadoras.

O público poderá se divertir com a prática do slackline (esporte cujo objetivo central é permanecer o maior tempo possível se equilibrando sobre uma fita de nylon, apoiada entre dois pontos fixos), tentando a sorte na "perna de pau" ou interagindo nas rodas de capoeira. Haverá também uma exposição de fotos, mostrando um pouco da história da comunidade.

O festival é uma realização do Kaeté Educação Viva e da rede Bonfim Mais Verde, e tem o o apoio do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, da Associação de Moradores do Bonfim, da Associação de Produtores Rurais e do projeto Agroecovida.

SERVIÇO:

I Festival Folclórico do Bonfim

Dia 30 de setembro, das 9h às 17h

Local: Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) - Sede Petrópolis

Estrada do Bonfim, s/nº, Bonfim, Corrêas.

Informações: (21) 96551-0522

@bonfimmaisverde