Publicado 11/10/2023 11:17

Petrópolis - A Polícia Federal (PF) deu início à Operação Rio Preto nesta terça-feira (10) com o propósito de combater a extração irregular de recursos minerais pertencentes à União e as consequências do dano ambiental resultante dessa atividade na Região Serrana do Rio de Janeiro.



Nessa operação, aproximadamente cem agentes da PF estão executando 22 mandados de busca e apreensão emitidos pela Primeira Vara Federal nas cidades de Petrópolis-RJ e São José do Vale do Rio Preto-RJ. Além das buscas, o tribunal determinou a indisponibilidade de sete caminhões que foram identificados ao longo das investigações e que eram utilizados para transportar os materiais extraídos de forma ilícita.

Durante a ação, duas pessoas alvo dos mandados de busca e apreensão foram presas em flagrante por posse ilegal de armas de fogo.