Medida deve passar a valer a partir da próxima semanaFoto: Enzo Gabriel/O Dia

Publicado 12/12/2024 20:47

Petrópolis - Uma decisão do juiz Rubens Soares Sá Vieira Júnior, da 4ª Vara Cível, atendeu a um pedido do Setranspetro e determinou um aumento de R$ 0,35 no valor da passagem de ônibus em Petrópolis. Com isso, a tarifa do transporte público no município passa a ser R$ 5,65 na próxima semana.

Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que não concorda com a medida e que irá ocorrer da decisão.

O Setranspetro afirmou que a decisão judicial é "absolutamente sensata", diante de uma grave crise estabelecida no sistema de transporte. As empresas afirmaram estar encontrando uma série de dificuldades no fluxo financeiro provocadas pelo atraso no pagamento do subsídio Vale-Educação, desde o mês de setembro, e pelo "déficit" da tarifa atual, que não sofre qualquer revisão ou reajuste há 16 meses.

Segundo o sindicato, as empresas estão com financiamento de veículos recém adquiridos, além de notas fiscais de óleo diesel, item que sofreu aumentos consecutivos, desde o último reajuste de tarifa, em julho de 2023.



O Setranspetro também apontou que no mesmo período, ainda houve reajuste salarial dos rodoviários de 4,5% e reajuste no valor da cesta básica em 12,24%, levando, obrigatoriamente, as empresas a pedirem o reajuste da tarifa, sob o risco de completo desequilíbrio econômico e financeiro, degradação e colapso do sistema, que vem, ao longo dos anos, atingindo diversas empresas no país e em Petrópolis.