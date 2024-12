Ocorrências registradas em Petrópolis - Foto: Reprodução

Ocorrências registradas em PetrópolisFoto: Reprodução

Publicado 23/12/2024 11:28

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis registrou quatro ocorrências relacionadas à chuva que atingiu o município na tarde e noite deste domingo (22). Alguns locais da cidade, como Rua Coronel Veiga e Rua do Imperador, tiveram o rio transbordando.

A pasta registrou uma queda de árvore na Castelânea, uma rachadura em via pública no Quitandinha, uma avaliação de risco estrutural em imóveis no Independência e um afundamento de via no Valparaíso.

No Independência, o ponto de apoio na Escola Municipal Alto Independência ficou aberto por cerca de três horas.