Pedido de aumento havia sido feito pelo sindicato das empresasFoto: Enzo Gabriel/O Dia

Publicado 19/12/2024 13:46

Petrópolis - O aumento da tarifa de ônibus em Petrópolis no valor de R$ 0,35, que estava previsto para ocorrer nesta sexta-feira (20), não irá mais ocorrer, após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), atendendo a um recurso da Prefeitura. Com isso, a passagem segue custando R$ 5,30.

De acordo com a desembargadora Érica de Paula Rodrigues da Cunha, não há um “detalhamento técnico pormenorizado que indique uma necessidade premente de reajuste”. Além disso, foi reforçado que o aumento traria prejuízos aos usuários do transporte coletivo.

O aumento havia sido determinado pela 4ª Vara Cível de Petrópolis, que atendeu a um pedido de Setranspetro.