Hingo Hammes ao lado dos secretários anunciadosFoto: Divulgação

Petrópolis - O prefeito eleito de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou nesta terça-feira (17) mais quatro integrantes de sua equipe de governo. Fernanda Ferreira, Fábio Júnior, Rosângela Stumpf e Maurício Veiga assumirão papéis na gestão municipal. Anteriormente, já haviam sido anunciados os nomes do secretário de Defesa Civil e do Secretário de Governo

Fernanda Ferreira será a nova presidente da Comdep. Jornalista, contabilista e pedagoga, Fernanda tem uma trajetória marcada pela atuação no Executivo, incluindo passagens na secretaria de Assistência Social, além de ter sido subsecretária chefe de gabinete. Durante o governo interino de Hingo, em 2021, foi coordenadora de Articulação Institucional e, atualmente, preside a Comac, onde desenvolve um trabalho de destaque.

“Assumir a presidência da Comdep é mais do que um desafio profissional, é uma oportunidade de contribuir diretamente para o bem-estar da nossa população. A Comdep é essencial para manter nossa cidade viva e pulsante, seja na limpeza urbana, na manutenção dos espaços públicos ou no cuidado com os detalhes que tornam Petrópolis especial. Vamos trabalhar para modernizar os serviços, fortalecer a equipe e engajar a sociedade nesse processo, porque uma cidade limpa e bem cuidada é reflexo do carinho e do respeito de todos por Petrópolis”, afirmou Fernanda.

Fábio Júnior será o secretário de Fazenda. Com formação em Administração e especialização em Administração Pública, Fábio traz experiência como secretário chefe de gabinete e presidente do INPAS durante o governo interino. Também atuou como coordenador de convênios, Diretor da Presidência e Diretor de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, além de ter exercido até outubro a função de Coordenador Geral de gabinete do então vereador Hingo Hammes.

“Petrópolis passa por umas das maiores crises financeira da sua história, o reflexo vemos todos os dias no lixo que não é coletado, falta de merenda nas escolas, obras paralisadas e descontinuidade de serviços essenciais. Recuperar a saúde fiscal de Petrópolis é fundamental para garantir a retomada da prestação dos serviços públicos, seja o remédio na farmácia, merenda na escola ou as obras de prevenção que a cidade tanto precisa. Meu compromisso é buscar equilíbrio financeiro e orçamentário, contribuir com melhoria do gasto público, assim como ampliar a base contributiva, garantindo que cada recurso seja investido em benefício da população”, destacou Fábio.

Rosângela Stumpf será a chefe de gabinete. Com um currículo extenso no Executivo, a advogada já foi controladora geral do município, secretária de Habitação e secretária de Controle Interno. Agora, retorna ao gabinete com o desafio de coordenar as ações administrativas do governo.

“É uma honra assumir a chefia de gabinete, um papel que exige diálogo constante e articulação eficaz entre todas as áreas da gestão. Vamos trabalhar para que cada decisão tenha como foco atender às necessidades da população com responsabilidade e agilidade”, afirmou Rosângela.

Maurício Hoelz Veiga será o novo secretário municipal de Obras. Engenheiro civil formado pela Universidade Católica de Petrópolis e com MBA em Finanças, Maurício traz mais de 10 anos de experiência como engenheiro da Prefeitura de Petrópolis. Ele já havia comandado a secretaria durante o governo interino de Hingo e agora retorna para dar continuidade ao trabalho.

“Voltar à Secretaria de Obras é uma oportunidade de consolidar projetos importantes e garantir que as demandas estruturais da nossa cidade sejam tratadas com eficiência e planejamento. Nosso objetivo será investir na melhoria da infraestrutura urbana, priorizando obras que realmente façam a diferença para a população de Petrópolis”, afirmou Maurício.

Hingo Hammes reforçou a importância dos novos nomes para sua equipe de governo. “Fernanda, Fábio, Rosângela e Maurício são profissionais qualificados e dedicados. Suas trajetórias no serviço público mostram que têm a capacidade e o compromisso necessários para transformar Petrópolis em uma cidade mais organizada e eficiente. Estamos montando uma equipe com foco em resultados concretos e na melhoria da qualidade de vida da nossa população.”