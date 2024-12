Escola de Música Santa Cecília - Foto: TMZ Studio

Escola de Música Santa CecíliaFoto: TMZ Studio

Publicado 17/12/2024 15:10

Petrópolis - A Escola de Música Santa Cecília, instituição cultural referência na cidade, acaba de dar um passo importante para a realização de seu projeto cultural aprovado na Lei de Incentivo à Cultura. Agora, com o aval do Governo Federal, a escola entra em uma nova fase de captação de recursos e convoca a sociedade – em especial as pessoas físicas – para contribuírem com o desenvolvimento de suas atividades. Através de uma simples doação que será abatida do seu imposto a pagar no próximo ano, qualquer cidadão pode ser um agente transformador na vida de jovens músicos e na cultura da cidade.

De acordo com a presidente voluntária da Escola de Música Santa Cecília, Janine Meirelles, a aprovação do projeto na Lei de Incentivo à Cultura é uma conquista significativa. "Este é um marco para nossa instituição, que sempre se dedicou a promover a música e a educação cultural. Com o apoio da Lei de Incentivo, podemos expandir nossas ações e continuar oferecendo aos nossos alunos a possibilidade de desenvolver seus talentos musicais. O projeto abrange desde a concessão de bolsas de estudo de formação musical completa a formação de uma orquestra", destaca Janine.

A Lei de Incentivo à Cultura permite que tanto empresas quanto pessoas físicas direcionem parte do imposto de renda devido para projetos culturais aprovados, como o da Escola de Música Santa Cecília. Para as pessoas físicas, o processo é simples e sem burocracia: ao fazer a declaração de Imposto de Renda, é possível destinar até 6% do imposto devido para o financiamento do projeto. "É uma forma de qualquer pessoa, independentemente de sua renda, apoiar a cultura local de maneira prática e acessível. A contribuição é vital para a continuidade e o crescimento da escola", afirma Mairom Duarte, diretor financeiro voluntário da instituição.

O projeto aprovado visa a ampliação das atividades da escola, incluindo a oferta de novos cursos, workshops e apresentações musicais. Além disso, busca a melhoria de sua infraestrutura para atender a mais alunos e expandir suas ações culturais. Segundo Janine, o projeto não só visa à formação de novos músicos, mas também ao fortalecimento da cultura na comunidade. "A música tem um poder transformador, e nosso trabalho é levar essa transformação ao maior número de pessoas possível. Cada contribuição faz a diferença na vida dos nossos alunos e na cena cultural da cidade", destaca.

A participação das pessoas físicas é fundamental para o sucesso da captação de recursos. Além das empresas, que também têm a possibilidade de se envolver com o projeto, as doações individuais garantem a viabilidade de atividades como apresentações, cursos de música e a compra de instrumentos para a escola. "O apoio da comunidade é essencial para que possamos continuar com nossos projetos. A música é uma ferramenta de inclusão social e desenvolvimento pessoal. Não existe valor pequeno quando se trata de apoiar a cultura", ressalta Janine.

A transparência na aplicação dos recursos captados é um dos principais compromissos da Escola de Música Santa Cecília. Os doadores terão acesso a relatórios detalhados sobre como os valores estão sendo utilizados, além de acompanhar de perto o impacto das suas doações nas atividades da instituição. "Queremos que os doadores se sintam parte do nosso trabalho e vejam o retorno de seu apoio. A transparência é fundamental para fortalecer essa relação", completa Mairom Duarte.

Além da dedução direta no Imposto de Renda, a Lei de Incentivo à Cultura também oferece benefícios fiscais para as empresas que apoiam projetos culturais. No entanto, é a contribuição das pessoas físicas que pode proporcionar um impacto imediato e direto na expansão das atividades da escola. O processo de doação é simples, basta efetuar o depósito na conta do Banco do Brasil aberta pelo Ministério da Cultura para este fim. O Correntista é a própria Escola de Música Santa Cecilia, por meio da agência: 2885-1, conta corrente: 38.680-4. A instituição ressalta que no ato do depósito é importante confirmar o CNPJ da Escola de Música Santa Cecilia: 31.168.115/0001-13. Todos os depósitos de pessoa física ficam registrados no sistema do Ministério da Cultura e na declaração do próximo ano, o valor é abatido do imposto devido. A equipe da Escola pode dar total suporte e orientação.

Para mais informações sobre como realizar a doação e apoiar o projeto da Escola de Música Santa Cecília, os interessados podem acessar o site oficial da instituição, onde estarão disponíveis todos os detalhes necessários. A escola reforça que cada contribuição, independentemente do valor, faz diferença e é essencial para a continuidade de seu trabalho.