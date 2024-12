Transporte público municipal terá aumento na tarifa - Foto: Reprodução/Cidade das Hortênsias

Transporte público municipal terá aumento na tarifaFoto: Reprodução/Cidade das Hortênsias

Publicado 17/12/2024 14:10

Petrópolis - A partir da próxima sexta-feira (20), o valor da tarifa de ônibus em Petrópolis passará de R$ 5,30 para R$ 5,65. O aumento de 35 centavos foi determinado pela Justiça, após pedido feito pelo Setranspetro. A Prefeitura informou que recorre da decisão.

O Setranspetro informou que já havia tentado incluir o assunto nas discussões do Comutran, mas sem êxito. Segundo o sindicato, o sistema de transporte vem enfrentando dificuldades desde o último reajuste, há 16 meses, por conta do aumento do preço do óleo diesel, peças, salários e benefícios dos rodoviários. Somado a isso, o sindicato das empresas também cita o investimento em frota como um dos motivos dos problemas financeiros.

Além disso, as operadoras estão sem receber, desde setembro de 2024, o subsídio do Vale-Educação, equivalente a R$ 5,4 milhões até o momento, fato que ampliou as dificuldades de fluxo financeiro que, como consequência, está provocando dificuldades para o pagamento em dia, principalmente, dos salários, benefícios e 13º salário.