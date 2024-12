Inauguração da ETE Independência - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 12/12/2024 20:57

Petrópolis - Na manhã desta quinta-feira (12/), a Águas do Imperador inaugurou a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Independência. A unidade foi projetada para acompanhar o crescimento da região ao longo dos anos e atender até 22 mil habitantes. A construção faz parte do 6º termo aditivo, assinado em abril de 2023, entre a Prefeitura de Petrópolis e a Águas do Imperador.

“Hoje inauguramos a ETE Independência e celebramos os progressos que tivemos este ano no saneamento básico de Petrópolis. Em junho inauguramos a ETE Itaipava e, além do tratamento de esgoto, ampliamos também no abastecimento de água para regiões que ainda não eram atendidas. Para ano que vem já temos o projeto da ETE Itamarati, para que possamos seguir avançando”, destacou o diretor da Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá.

A ETE Independência tem capacidade para tratar até 2,5 milhões de litros de esgoto por dia e vai atender, neste primeiro momento, aos mais de 10 mil moradores das regiões do Independência, Alto Independência, Vale do Príncipe, Caminho do Imperador, Quarteirão Italiano, Taquara e Siméria.

“Essa é uma comunidade que luta muito para que os seus filhos cresçam e evoluam. Em 2022 estivemos aqui com o Programa Nosso Bairro e entre as metas a serem cumpridas, estava a Estação de Tratamento de Esgoto que estamos aqui hoje entregando. É muito importante que um trabalho ambiental seja difundido nas escolas do bairro e eu tenho certeza que será um marco, uma mudança de fato, para uma nova consciência”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A Estação de Tratamento de Esgoto Independência foi construída nos mesmos moldes da ETE Itaipava, inaugurada em junho deste ano. A unidade ocupa uma área 75% menor do que as estações convencionais e é 100% automatizada, garantindo mais sustentabilidade para o meio ambiente e alta eficiência no tratamento. As obras foram realizadas pela Tigre Água e Efluentes e pela Carioca Engenharia, com os mais sistemas e equipamentos.

“Estamos muito felizes em inaugurar mais uma Estação de Tratamento de Esgoto, principalmente aqui no Independência, uma área com uma população muito grande. Petrópolis atinge mais de 80% de esgoto coletado e tratado, e esses avanços são fundamentais para a garantia da saúde pública”, ressaltou o diretor-presidente do Grupo Águas do Brasil, Claudio Abduche.