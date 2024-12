Falta d'água no Sargento Boening - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Falta d'água no Sargento BoeningFoto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 16/12/2024 09:57

Petrópolis - A Águas do Imperador informou que o abastecimento está prejudicado na região do Sargento Boening, nesta segunda-feira (16), por conta de falta de energia no booster que abastece a região. A Enel, concessionária de energia elétrica, foi acionada na noite de domingo, mas até o momento o fornecimento de energia não foi restabelecido.

A concessionária de água ressaltou que segue monitorando a situação. Em caso de desabastecimento, os clientes podem entrar em contato por um dos canais de relacionamento: WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, ou pelo 0800 742 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância).