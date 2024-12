Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí - Foto: Divulgação

Orquestra de Câmara do Palácio ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 13/12/2024 08:54

Petrópolis - A Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí (OCPIT) encerra o ano com um concerto especial nesta sexta-feira (13), no Teatro Afonso Arinos, localizado no Centro de Cultura Raul de Leoni, em Petrópolis. O evento começa às 19h e tem entrada gratuita.

O programa promete encantar o público com performances de solistas formandos, seguidas pela apresentação da Orquestra completa, que trará um repertório variado, incluindo obras clássicas e músicas natalinas.

O repertório mescla peças de Johann Sebastian Bach, Fritz Kreisler, Oskar Rieding e Bela Bartók, além dos brasileiros Osvaldo Lacerda, Edmundo Villani-Côrtes e Dimitri Cervo. Coroando o concerto, os jovens executarão as peças "Prelúdio" do Oratório de Natal, de Camille Saint-Saens e "Celebrando o Natal", arranjo folclórico natalino.

“A apresentação celebra o desenvolvimento dos nossos alunos ao longo do ano, além de compartilhar com a comunidade a magia da música nesta época festiva”, destaca Nina Mayer, coordenadora executiva da OCPIT.

Sobre a OCPIT A OCPIT é um projeto do Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura na Saúde (Fiocruz /Petrópolis) destinado a estudantes da rede pública de ensino em Petrópolis. O projeto sociocultural foi criado em 2013 e tem o propósito de desenvolver o aprendizado com perspectiva profissionalizante e humanista.

Os jovens musicistas vivenciam um curso intensivo e gratuito no decorrer de três anos, totalizando uma carga horária de 300 horas por ano, com aulas teóricas e práticas de música, masterclasses e intercâmbios com universidades de música, além de apresentações regulares de concertos para diversos públicos, inclusive em escolas da rede pública de Petrópolis. O projeto também prepara os alunos que queiram ingressar nas Universidades Públicas para os Testes de Habilidades Específicas – THE das Escolas de Música.