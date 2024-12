Núcleo de Educação Permanente do Samu - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 13/12/2024 09:00

Petrópolis - A reforma do Núcleo de Educação Permanente do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi entregue pela Prefeitura nesta semana. O núcleo funcionará na base do Samu de Petrópolis, na Avenida Barão do Rio Branco. O espaço é para capacitação de diferentes públicos para o atendimento a urgências: quem já trabalha no Samu, quem quer trabalhar na área, profissionais das outras unidades da Secretaria de Saúde, profissionais da educação, entre outros.

“O Samu é uma vitória importante para Petrópolis. Começou a funcionar de fato em 2013, no nosso terceiro governo. E, neste quarto governo, conseguimos que a Central de Regulação de Urgência fosse assumida pelo consórcio de municípios que Petrópolis faz parte. Com isso, conseguimos fazer com que os profissionais fossem contratados pelo consórcio, por CLT, com todos os direitos trabalhistas, e não mais contratados por RPA. Desde então, muitos outros avanços, como as bases descentralizadas do Vale das Videiras, do Meio da Serra, de Secretário e da Posse. E agora, mais um passo, que é a inauguração do Núcleo de Educação Permanente”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O núcleo recebeu o nome de Rony Camcilheri, enfermeiro que atuou no Samu por muitos anos. Na cerimônia de inauguração, participaram: o secretário de Saúde, Ricardo Patuléa; a viúva de Rony, Rafaela Kappaun; a superintendente hospitalar de urgência e emergência da Secretaria de Saúde, Kátia Cerqueira; e o coordenador geral do Samu, Cláudio Morgado.

“O Núcleo de Educação Permanente é um legado que deixamos para a cidade. Um espaço que vai permitir que o Samu continue sendo esse serviço de excelência. Um espaço para capacitar e sempre atualizar os nossos profissionais. E com efeitos positivos para fora do Samu, já que também será voltado para os demais profissionais de saúde da rede municipal, assim como para os profissionais de educação”, disse o secretário de Saúde, Ricardo Patuléa.