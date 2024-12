Boliche do CCSQ - Foto: Divulgação/Sesc

Boliche do CCSQFoto: Divulgação/Sesc

Publicado 17/12/2024 14:32

Petrópolis - O boliche do Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis, reabrirá nesta terça-feira (17), depois de uma ampla reforma. O espaço estava fechado desde março de 2020, por conta da pandemia de Covid-19, e a instituição aproveitou a oportunidade para adaptar suas instalações às demandas atuais.

A lista de melhorias inclui pintura no salão e nos banheiros, com novo sanitário PcD; novo corrimão na escada central e rampas para acessibilidade; instalação de paredes e teto de drywall, pintura e iluminação na entrada; execução de itens em marcenaria, como quiosque, balcão de atendimento, sapateira e rampa; climatização de ambientes com renovação de ar; revitalização do piso de madeira e rodapés; nova e moderna iluminação em LED em todos os espaços, substituindo as luminárias antigas; e novos mobiliários (mesas, cadeiras e sofás). Uma lanchonete também abre as portas junto ao boliche.

Os praticantes mais exigentes da modalidade foram contemplados com a modernização das 6 pistas. Isso incluiu a revisão do maquinário; a substituição de TVs por versões maiores em LED; novos terminais multifuncionais touch screen; computador para controle de horas de uso; novas mesas duplas com fita em LED RGB nas bordas; três novos conjuntos “porta bolas”; além da instalação de fita de LED nas pistas e laterais. Tudo isso ficará à disposição do público de terça a sábado e feriados, das 14h às 20h, e domingo, das 11h às 17h.

Boliche foi inaugurado há 60 anos

O boliche do Centro Cultural Sesc Quitandinha foi inaugurado em 15 de março de 1964, no então Santa Paula Quitandinha Clube. As celebrações de abertura contaram com a presença das maiores equipes de boliche do país e de músicos da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro. Sessenta anos depois, o espaço é devolvido ao público em meio às celebrações do Natal Sesc RJ, que, além de Petrópolis, acontece em mais 33 cidades do estado do Rio de Janeiro.

Reforma do espaço integra pacote de melhorias

A retomada do boliche integra uma série de melhorias que o Sesc RJ vem promovendo no Centro Cultural. No momento, o entorno do lago em frente ao edifício passa por uma reforma para receber uma pista de caminhada e decks para contemplação da paisagem. Futuramente, o edifício ganhará sala de cinema, espaço de jogos e um mercado gastronômico. As entregas estão previstas para ocorrerem gradualmente até 2026.