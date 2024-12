Alimentos doados - Foto: Divulgação

Alimentos doadosFoto: Divulgação

Publicado 17/12/2024 15:22

Petrópolis - A manhã desta terça-feira (17) foi marcada por mais uma ação solidária promovida pelo Teatro Imperial. Durante os espetáculos de fim de ano do IpêStudio de Dança, foram arrecadados cerca de 370 kg de alimentos não perecíveis, destinados à Casa Espírita Degrau do Amor, no Caxambu. O centro religioso organizará cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de tornar as celebrações de Natal e Ano Novo mais especiais.

Arroz, feijão, fubá, macarrão, açúcar, sal, massa para bolo, molho de tomate e outros itens essenciais foram arrecadados durante as apresentações, realizadas ao longo da última semana. A iniciativa faz parte de um compromisso social mantido pelo Teatro Imperial, que promove a entrada solidária em seus eventos —com ingressos a preços reduzidos mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

“Acreditamos que a arte tem o poder de unir as pessoas não apenas pelo entretenimento, mas também pela solidariedade. Cada espetáculo realizado no Teatro Imperial é uma oportunidade de incentivar a empatia e contribuir para quem mais precisa” destacam Sabrina Korgut e Paulo Lopez, sócios-diretores da Natureza Produções, responsável pela administração do Teatro Imperial.

A ação reforça o papel do Teatro Imperial como um espaço de cultura e responsabilidade social, conectando artistas, público e comunidade em prol deum futuro mais solidário.

“Agradecemos de coração ao Teatro Imperial pela generosidade e pelo apoio ao nosso trabalho de caridade, que é um ensinamento de Jesus. Nossa missão é acolher e levar mensagens de consolo para aqueles que perderam entes queridos, além de ajudar famílias com doações de alimentos. Todos os meses, famílias cadastradas podem contar com suas cestas básicas graças a esse apoio tão importante. A maior contribuição que recebemos veio do Teatro Imperial, e somos muito gratos pela confiança, pelo carinho e pela ajuda. Como nos ensinou Allan Kardec: ‘Fora da caridade não há salvação’.”, pontua Murilo Maciel, um dos responsáveis pela Casa Degrau do Amor, presidida por Ivo Fontaine.