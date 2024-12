Evento ocorreu no auditório da Unifase - Foto: Divulgação/MPRJ

Publicado 17/12/2024 15:47

Petrópolis - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Força-Tarefa de Desinstitucionalização de Pacientes Psiquiátricos e Adultos com Deficiência (FT-Desinst/MPRJ), participou, nesta segunda-feira (16), do 1º Simpósio Municipal de Desinstitucionalização. O evento foi organizado pelo Departamento de Saúde Mental do município de Petrópolis, e aconteceu no auditório da Faculdade de Medicina de Petrópolis (UNIFASE). O simpósio promoveu discussões sobre a transformação do modelo de atendimento à saúde mental, com foco na desinstitucionalização e na implementação de práticas mais humanizadas e inclusivas.

A promotora de Justiça Sheila Cristina Vargas Ferreira representou o MPRJ no evento, com uma palestra sobre a atuação ministerial no processo de desinstitucionalização. Durante sua apresentação, ela destacou resultados relevantes obtidos pela FT-Desinst/MPRJ, como o encerramento das atividades da Santa Casa de Saúde Santa Mônica, por meio de uma ação articulada entre o Ministério Público, a Prefeitura de Petrópolis e a Secretaria de Saúde.

O simpósio reuniu profissionais de saúde, pesquisadores, representantes de organizações de direitos humanos e membros da Defensoria Pública, que compartilharam experiências e discutiram abordagens mais integradas e dignas para o cuidado de pessoas com transtornos mentais. Entre os temas abordados, destacaram-se a implementação e ampliação de políticas públicas voltadas à desinstitucionalização, a importância de um novo olhar sobre a perspectiva de vida dos indivíduos com transtornos mentais, a mudança no paradigma do cuidado medicamentoso, os cuidados psiquiátricos e a integração com outras áreas da saúde.