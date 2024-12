Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 17/12/2024 15:38

Petrópolis - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na Rua Brigadeiro Castrioto na Provisória, gerando um prejuízo estimado em R$ 20 mil para o tráfico. Na ação, dois homens foram presos pelos militares.

Os agentes receberam informações, através do Disque Denúncia, de que indivíduos armados estariam realizando a venda de entorpecentes e intimidando moradores, em área já conhecida pelos policiais como "boca de fumo". Após observação aos criminosos, os agentes foram abordar um homem que estava com uma mochila. Enquanto isso, outros fugiram e realizaram disparos de arma de fogo, gerando conflito. Em outro local, um dos homens que tentou fugir acabou sendo capturado. Ao todo, foram apreendidas 1.226 cápsulas de cocaína, 877 pedras de crack e 295 tabletes de maconha, além de um caderno com anotações do tráfico, três celulares e R$ 410 em espécie.

O homem que carregava a mochila contou que é do Complexo da Penha e que recebia R$ 150 a cada carga vendida.

A ocorrência foi registrada na 105ª DP.