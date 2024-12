Biblioteca Gabriela Mistral - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 17/12/2024 15:51 | Atualizado 17/12/2024 16:43

Petrópolis - A Biblioteca Central Municipal Gabriela Mistral passou por uma grande reforma e ganhou um laboratório de conservação de documentos. A inauguração aconteceu ocorreu na última semana. Com a reforma, a Biblioteca passa a funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h para atendimento ao público.

“Que possamos garantir que as futuras gerações tenham práticas literárias na sua vida e que o nosso trabalho de valorização da cultura, da literatura e da arte não tenha sido em vão. Que não haja retrocesso”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo, lembrando de todas as melhorias realizadas no Centro de Cultura Raul de Leoni, como a limpeza da fachada, reforma dos banheiros e a reabertura do Cine Humberto Mauro.

A Biblioteca Gabriela Mistral, que faz parte do complexo do Centro de Cultura Raul de Leoni é uma das maiores do interior do Estado do Rio e conta com um acervo de mais de 100 mil obras, ganhou melhorias na iluminação, adaptação da sala do acervo especial, troca de esquadrias e dos vidros, além de pintura.

“Estamos muito felizes em entregar essa melhoria da Biblioteca, um espaço importante que faz parte da vida de gerações e gerações de petropolitanos e petropolitanas. Essa obra faz parte de todo um trabalho de preservação da nossa história e cultura”, destacou a secretária de Cultura, Diana Iliescu.

A gerente da Biblioteca, Lorena de Oliveira Cristiano e a chefe da seção do Arquivo Histórico, Jéssica Justino Soares também participaram da inauguração e levaram o público para um tour nas novas dependências da Biblioteca. “Temos um espaço ainda mais qualificado”, destacou Jéssica. “É uma melhoria importante, principalmente, para o guarda do acervo”, concluiu Lorena.