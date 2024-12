Coral dos Canarinhos - Foto: Divulgação

Coral dos CanarinhosFoto: Divulgação

Publicado 18/12/2024 19:46

Petrópolis - O Coral dos Meninos dos Canarinhos de Petrópolis, referência na música coral brasileira, está em busca de apoiadores que possam ajudar a realizar o sonho de participar do Congresso Internacional Pueri Cantores 2025, que acontecerá em Munique, na Alemanha, entre os dias 12 e 20 de julho do próximo ano. O importante evento reunirá cerca de 3.000 jovens coralistas de diversos países em uma celebração de música, fé e intercâmbio cultural.

O Congresso Internacional Pueri Cantores é um dos mais prestigiados encontros de música coral juvenil no mundo, reunindo milhares de jovens cantores de diversas nações. Realizado a cada cinco anos, o evento promove a união por meio da música, incentivando a compreensão intercultural, o desenvolvimento artístico e o fortalecimento de laços entre coros de diferentes origens.

“A participação dos Canarinhos no Congresso não é apenas uma conquista musical, mas também uma forma de representar o Brasil no cenário internacional, mostrando a riqueza da nossa cultura. Participar deste congresso é uma oportunidade transformadora para os jovens coralistas, que vivenciam experiências enriquecedoras tanto no aspecto técnico quanto humano, além de compartilhar o palco com grupos renomados e explorar novos repertórios sob a regência de maestros reconhecidos mundialmente.,” destacou Frei Marcos Antônio de Andrade, presidente do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis.

A campanha "Canarinhos Pelo Mundo" visa arrecadar valores para cobrir custos como passagens aéreas, inscrição no congresso, alimentação, transporte Rio-Petrópolis, material gráfico, camisetas, seguro viagem e hospedagem no congresso, além do transporte local. Em contrapartida, as empresas que apoiarem o projeto terão benefícios como a inclusão de suas marcas em materiais de divulgação da turnê, como banners, camisetas e folders, além da possibilidade de utilizar fotos e vídeos exclusivos da viagem para campanhas de marketing e relatórios institucionais. Os apoiadores também serão mencionados nos releases e ações de mídia, reforçando seu compromisso com a cultura e a educação, e poderão contar com uma apresentação exclusiva do Coral dos Canarinhos, sem custos artísticos.

Para além dos apoiadores, as contribuições individuais também são bem-vindas e podem ser feitas via Pix através da chave 2499926-1820 ou na vaquinha online, disponível em benfeitoria.com/projeto/canarinhosdepetropolisnaalemanha. Todo valor é bem vindo e será destinado exclusivamente para os custos relacionados à viagem.

Para o maestro Marco Aurélio Lischt, que está à frente do Coral desde 1998, o congresso será uma experiência única e transformadora. “Essa viagem é uma oportunidade extraordinária de crescimento musical, artístico e pessoal. Cantar ao lado de coros de todo o mundo em locais históricos, como a Marienplatz, será um marco inesquecível para os nossos jovens”, afirmou.

A presença no Congresso Internacional Pueri Cantores 2025 reafirma o compromisso dos Canarinhos de Petrópolis em levar a música brasileira a palcos internacionais, fortalecendo laços culturais e emocionando plateias ao redor do mundo.



Uma trajetória de excelência e transformação social

Fundado em 15 de agosto de 1942 pelo Frei Leto Bienias, o Coral dos Meninos dos Canarinhos é o coro de meninos mais antigo do Brasil ainda em atividade, com 82 anos de história. Ao longo das décadas, o grupo tornou-se um símbolo de excelência artística e de transformação social, oferecendo ensino musical gratuito, formação humana e alimentação saudável a meninos de diversas classes sociais.

Com uma discografia que inclui 18 álbuns e um repertório que valoriza tanto a música sacra brasileira quanto obras internacionais, o Coral já realizou turnês em países como Alemanha, Estados Unidos, Venezuela e Argentina. Seus concertos para o Papa João Paulo II e performances de obras-primas como “A Paixão Segundo São João” e a Nona Sinfonia de Beethoven solidificam sua reputação como um dos mais importantes grupos corais do país.