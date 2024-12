Solstício do Som - Foto: Isabela Bentes

Publicado 20/12/2024 16:45

Petrópolis - O Centro de Cultura Raul de Leoni, em Petrópolis, será palco do Festival Solstício do Som neste sábado, 21 de dezembro de 2024. O evento vai oferecer um dia inteiro de música, começando às 13h. O festival terá a participação de artistas e bandas de diferentes estilos musicais, incluindo rock, blues, rap, trap e jazz.

Neste ano, a programação se dividirá em dois palcos. No Palco Terraço, as apresentações ao ar livre começam com a banda Orange Dawn, trazendo o estilo “sex rock”, seguida pela Mantra Blues Band, Drama, Último Sopro, e encerrando com Thu. No Palco Biblioteca, as performances começam com Bruno Romanelli e inclui Marquesin, Flávia Requim, culminando com o Palco Livre à meia-noite, marcando a chegada do Solstício de Verão.

Para ficar por dentro de todas as datas e informações sobre o festival acompanhe o perfil no instagram: @solsticiodosom.

Galeria Michael Lennertz

Nesta edição o Solstício do Som contará com a exposição individual de Jarbas Pallous, à mostra na Sala Djanira do Centro de Cultura. A exposição tem como tema a trajetória de 50 anos do artista e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A galeria é uma homenagem ao fotógrafo Michael Lennertz, entusiasta do evento que colaborou com as primeiras edições. Ele morreu em 2013, vítima de uma doença rara.