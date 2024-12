Entregas de cestas de Natal da APPO - Foto: Divulgação

Publicado 20/12/2024 16:34

Petrópolis - A manhã desta sexta-feira (20), foi marcada por alegria e solidariedade na sede da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO). A entrega das cestas de Natal para 60 famílias atendidas pela instituição foi um sucesso, com momentos emocionantes proporcionados pela presença do Papai Noel e pela atuação dedicada da equipe da associação. A ação reforçou o compromisso da APPO em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares, especialmente nesta época tão especial do ano.

A presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos, destacou o papel fundamental das doações para a realização do projeto natalino: “Agradecemos de coração a todas as pessoas que contribuíram para compor as cestas, seja doando alimentos, por meio do Pix Day, de transferências bancárias ou das doações captadas pelo telemarketing. Sem esse apoio, não seria possível transformar o Natal dessas famílias. Estamos muito felizes por, mais uma vez, fazer a diferença na vida de nossos pacientes, algo que só conseguimos graças ao apoio incondicional da comunidade”.