Natal Imperial - Foto: Divulgação

Natal ImperialFoto: Divulgação

Publicado 20/12/2024 16:40

Petrópolis - O Natal Imperial segue trazendo ao público uma série de atrações culturais no Palácio de Cristal. A programação deste fim de semana inclui corais, sarau de poesia, cantatas de Natal, espetáculos musicais e um baile animado por DJs, compondo um calendário diverso e voltado a todas as idades.

Na sexta-feira (20), às 19h, o público poderá apreciar a interpretação do Coral dos Correios, cujas vozes prometem resgatar o espírito natalino em uma seleção de canções tradicionais. Em seguida, às 21h, o ambiente ganha energia contagiante com o Baile Christmas DJs, trazendo um repertório musical variado, ideal para quem busca uma noite animada sob as luzes do Natal.

O sábado (21) começa com o Sarau da Confraria da Poesia Informal, às 11h. A atividade une literatura e música, oferecendo espaço para poetas e artistas que, em conjunto, dão vida a versos e melodias carregadas de sensibilidade. Às 16h30, é a vez da Cantata de Natal/Coro Caleb, trazendo arranjos vocais refinados que evocam o encanto próprio da época.

Mais tarde, às 18h, o destaque fica por conta do Teatro Sítio do Pica-pau Amarelo, que leva ao palco a magia dos personagens de Monteiro Lobato, despertando a imaginação de crianças e adultos. Encerrando o dia, às 20h, a Banda V2 sobe ao palco com um repertório eclético, agregando ritmos contemporâneos para animar o público e finalizar a noite em clima de celebração.

Já no domingo (22), às 16h, o Coral dos Anjos fecha a programação do fim de semana, presenteando os visitantes com vozes angelicais que transportam a plateia ao universo do sagrado e do tradicional natalino.

Além das apresentações musicais, o Natal Imperial oferece experiências imersivas, como a Casa do Papai Noel e os ambientes intagramáveis. O local conte, ainda com a árvore da Boticário, que têm atraído visitantes de todas as idades. Quiosques, food bikes e restaurantes completam a experiência com opções gastronômicas variadas.