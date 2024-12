Ação foi realizada por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) - Paulo Carneiro / Parceiro/Agência O Dia

Publicado 23/12/2024 19:56

Petrópolis - Nesta segunda-feira (23), a Polícia Civil realizou a segunda fase da operação "Cuba Livre, em Itaipava. A ação tinha o objetivo de fiscalizar a procedência de vinhos e bebidas destiladas em estabelecimentos comerciais. Ao todo, 54 garrafas foram apreendidas e um homem foi conduzido à delegacia.

A primeira fase da operação aconteceu na semana passada, no Mercado Municipal de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, 100 garrafas de bebidas alcoólicas impróprias para consumo foram apreendidas. Dois responsáveis pelos pontos comerciais foram autuados em flagrante pelos crimes de propaganda enganosa, descaminho, por induzirem o consumidor a erro e por venderem mercadoria imprópria para o consumo.

Na ação desta segunda, o homem foi conduzido à Delegacia do Consumidor, onde prestou depoimento e irá responder pelo crime de descaminho. A fiscalização contou com o apoio de peritos criminais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, além de equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon.