Museu Casa de Santos DumontDivulgação

Publicado 23/12/2024 11:38

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo nesta terça-feira (24). Confira abaixo o que abre e fecha durante o feriado prolongado:

Repartições Públicas

As repartições públicas do município estarão fechadas nos dias 24 e 25 de dezembro, assim como os postos de saúde.

Emergência e Urgência

As unidades de urgência e emergência - UPAs de Cascatinha, Centro e Itaipava, Hospital Alcides Carneiro (HAC), Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE), Pronto-Socorro do Alto da Serra e Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) de Pedro do Rio e Posse - funcionarão normalmente.

Parques

Os parques municipais estarão abertos no dia 24 (terça-feira), nos seguintes horários:

•Parque Cremerie: das 8h às 12h

•Parque Natural Municipal Padre Quinha, na Avenida Ipiranga: das 8h às 12h

•Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava: das 7h às 12h

Na quarta-feira (25) todos os parques estarão fechados.

Feira Livre e Horto Mercado Municipal

As feiras do Alto da Serra e do Centro e o Horto Municipal em Itaipava, funcionam no dia 24 de dezembro (terça-feira), com os seguintes horários:

•Feira Alto da Serra: das 7h às 16h

•Feira Centro: das 7h às 16h

•Horto Mercado Municipal: das 8h às 13h

No dia 25 (quarta-feira), as feiras não funcionam.

Turismo e Compras

Os principais atrativos turísticos funcionarão da seguinte forma:

Museu Casa de Santos Dumont:

24 de dezembro (terça-feira) - das 10h às 13h

25 de dezembro (quarta-feira) – Fechado

Museu Casa do Colono:

24 de dezembro (terça-feira) - Fechado

25 de dezembro (quarta-feira) – Fechado

Palácio de Cristal:

24 de dezembro (terça-feira) - das 9h às 17h

25 de dezembro (quarta-feira) - das 16h às 20h

Já os polos de moda abrem da seguinte forma:

•No Bingen, as lojas abrem todos os dias de forma facultativa

•Na Rua 16 de Março, as lojas abrem todos os dias de forma facultativa

A Feirinha de Itaipava abre no dia 24 (terça-feira) das 10h às 19h e fica fechada no dia 25 (quarta-feira).

Para mais informações turísticas, consulte o Disque Turismo: de segunda a sábado das 9h às 17h / domingos e feriados das 9h às 14h - 0800-450-7070 / WhatsApp (24) 2237-3321.